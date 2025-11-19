Habertürk
        ASELSAN'dan 101.7 milyon dolarlık sözleşme - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN'dan 101.7 milyon dolarlık sözleşme

        ASELSAN ile TUSAŞ arasında Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında 101.7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:59
        ASELSAN'dan 101.7 milyon dolarlık sözleşme
        ASELSAN, TUSAŞ ile Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Firmadan AKP'a gönderilen bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Aviyonik Sistemlerin tedariği kapsamında toplam tutarı 101.760.000 ABD Doları olan sözleşme imzalanmıştır."

