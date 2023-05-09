Aselsan'dan bedelsiz sermaye artırımı

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Aselsan, 2 milyar 280 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 artışla 4 milyar 560 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Söz konusu artırım geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada artırılacak 2 milyar 280 milyon TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1 milyar 210 milyon 909 bin 90 TL nominal değerli (A) grubu ve 1 milyar 069 milyon 90 bin 909 TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına karar verildiği belirtildi.