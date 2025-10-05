Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ASELSAN, tekno macerayı Malatya'da çocuklarla buluşturdu - Teknoloji Haberleri

        ASELSAN, tekno macerayı Malatya'da çocuklarla buluşturdu

        ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği içerisinde tasarlanan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'yı ziyaret eden Tekno Macera Tırı, çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:50
        
        Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera Tırı, çocuklara ASELSAN'ın faaliyet vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

        Tekno Macera Tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

        Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka destekli hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor.

        "BİR DOĞA YOLCULUĞU"

        Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Malatya'da 12 Ekim'e kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak.

        2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Malatya'yı gezen ASELSAN Tekno Macera Tırı, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
