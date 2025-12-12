Asgari Ücret 2. toplantı tarihi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi. TÜRK-İŞ, Komisyon yapısında yasal düzenleme yapılmadığı için toplantıya katılmadı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8,8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren süreç dikkatle takip edilirken, TÜRK-İŞ, Komisyonun ilk toplantısına katılmadı. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI
Asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma bugün saat 14.00'te toplandı.
Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
IŞIKHAN: SOSYAL DİYALOĞA AÇIK OLARAK SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ
Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
TOPLANTI ÖNCESİ MEKTUP
Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama gerekçelerini, komisyon toplantısı öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a bir mektupla iletti.
TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır" denildi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi henüz kesinleşmedi.
Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANIYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dört kez toplantı yapacak.
1974 YILINDAN BERİ AYNI YAPI SÜRÜYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.
Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.