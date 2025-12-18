Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Asgari ücret 2. toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca olası zam oranları da araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik yaptığı son açıklamada ''Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullanmıştı. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği asgari ücret toplantısının ikincisi için tarih belli oldu. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati ile yüzde 20, 25 30, 35 zamlı asgari ücret senaryoları...
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zam oranı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplanıyor. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ‘’Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor.’’ dedi. 2025 yılında yapılan asgari ücret toplantılarının ardından rakam 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026’da Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte yüzde 20, 25 30, 35 zamlı asgari ücret senaryoları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi.
2026 ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün) yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantı, saat 14.00'te başlayacak.
EKONOMİK VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, bugün yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılacak.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.
Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN SOSYAL DİYALOG VURGUSU
İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor.
Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.
"İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LIRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor.
Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor.
Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.525 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 25
Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 27.630 TL, brüt ücret ise 32.506 TL olacak.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, net ücret 28.736 TL, brüt ücret 33.807 TL olacak.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücret 29.841 TL'ye, brüt ücret 35.107 TL'ye ulaşacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması bekleniyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.
Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.