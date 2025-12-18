Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. kez toplanıyor. İşveren, işçi temsilcileri ve hükûmet yetkililerinin bir araya geleceği toplantıda gözler masadan çıkacak rakama çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?" İşte asgari ücret 2. toplantı tarihi...
Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısına çevrildi. Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen 2026 yılı asgari ücrete yönelik taraflar arasında müzakere süreci devam ediyor. Peki, "Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ocak 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte 2026 Ocak asgari ücretin belli olacağı tarih...
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücrette ikinci görüşme öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılması beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik "Yarın da ikinci toplantısı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.
Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.