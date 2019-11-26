Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş 2020 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret 2020 ne kadar olur? İşte, Asgari ücret ve AGİ ile ilgili tüm merak edilenler

Asgari ücret

2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Soruları Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacak olmasının ardından merak konusu oldu. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26.1 oranında artırılmıştı. Şimdi gözler yeni yılın ilk ayında yapılacak olan zam oranında. Bu sene de Ocak ayı gelmeden enflasyon oranları baz alınarak işçi ve işveren pazarlığı ardından belli olacak. İşte asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında da yüzde 26.1 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018 yılında da yüzde 20.30 oranında arttı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP),fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler arasında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı” belirtildi.

YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12, 2020 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 8.5 olarak açıklandı. YEP’teki ifadeden, asgari ücret belirlenirken ille de 2020 yılı enflasyon hedefinin dikkate alınacağı sonucuna varmak doğru olmamakla birlikte, akla böyle bir olasılığı getirdiğini söylemek mümkün.

2020 yılında memur maaşlarına yüzde 4+4 oranında artış yapılacak. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine ise 2019 yılında yüzde 8+4, 2020 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılacak.

Bu yılın ikinci yarısında yüzde 5’i; gelecek yılın ilk yarısında da yüzde 4’ü aşan enflasyon farkı memur maaşlarına ayrıca yansıtılacak. Benzer uygulama kamudaki işçiler için de söz konusu. Onlarda da toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları enflasyonun altında kalırsa aradaki fark ücretlere yansıtılacak.

Asgari ücret ise komisyonda belirleniyor ve yıl içinde enflasyon kaç olursa olsun asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkı yansıtılmıyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Milyonlarca kişi asgari ücretin 2020 yılında kaç lira olacağını merak ediyor. Bu sorunun cevabı komisyon çalışmalarının sonunda belli olacak.

Ancak, çeşitli varsayımlara göre hesaplama yapmak mümkün. YEP’deki 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 2 bin 776 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 193 TL’ye çıkar.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 263 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 223 TL’ye çıkar.

Yüzde 15 oranında artırıldığı takdirde ise brüt asgari ücret 2 bin 942 TL, net asgari ücret de 2 bin 324 TL olur.

ASGARİ ÜCRET SON 5 YILDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı’nda, kamu işçileri, memurlar ve asgari ücretle çalışanların net ele geçen ücretlerinin enflasyon karşısındaki durumuna yer verildi. Üç grup içinde enflasyon karşısında en iyi performansın asgari ücrette olduğu görülüyor.

Programa göre, enflasyon bu yıl öngörüldüğü gibi yüzde 12 olursa 2014 yılına göre bu yıl sonu itibarıyla enflasyondan arındırılmış net reel ücret kamu işçilerinde yüzde 10.6, memurlarda yüzde 7.30, asgari ücrette ise yüzde 34.7 oranında artmış olacak.

Reel net ele geçen ücret ne oldu?     
       
 Reel net ele geçen ücret endeksi (2003=100) 
 201420152016201720182019
Kamu işçisi100,7105,1105,0108,8106,4111,4
Memur147,9148,1157,3154,6153,4158,7
Asgari ücret180,0187,7232,4225,6221,5242,6
 Bir önceki yıla göre reel yüzde değişim  
Kamu işçisi-0,54,4-0,13,6-2,24,7
Memur1,10,16,2-1,7-0,83,5
Asgari ücret1,24,223,8-2,9-1,99,5
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı    

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

2019 AGİ NE KADAR?

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kıdem tazminatı hesaplama: Emekli olmadan kıdem tazminatı nasıl alınır?
MERAK EDİLENLERKıdem tazminatı hesaplama 2019
ŞOK açılış ve kapanış saatleri 2019! ŞOK market çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERŞOK açılış ve kapanış saatleri 2019
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste 27 Kasım
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EYT SON DURUM! Erken emekliklilik yasası çıkacak mı? 26 Kasım EYT son dakika gelişmleri bugün
MERAK EDİLENLEREYT son dakika gelişmeleri bugün 2019
KOSGEB kredi faiz oranları nedir? 2019 KOSGEB kredi faiz oranlarında son durum
MERAK EDİLENLERKOSGEB kredi faiz oranları nedir?
ASDEP personel alımları başvuru nasıl yapılır? ASDEP nedir? ASDEP personel alımları başvuru ekranı!
MERAK EDİLENLERASDEP personel alımları başvuru işlemi 2019
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu 2019
MERAK EDİLENLEREmeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu?
Bankalar bugün açık mı? Banka çalışma saatleri 2019
MERAK EDİLENLERBankalar bugün açık mı? Banka çalışma saatleri 2019
Taşeron işçiye zam ne kadar yapılacak? 2020 Taşeron işçiye zam haberleri son dakika
MERAK EDİLENLERTaşeron işçiye zam ne kadar yapılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Kasım! Evde bakım parası yatan iller güncel listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X