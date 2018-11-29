Asgari ücret 2019 yılında ne kadar olacak? hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret ile ilgili pazarlıklar yıl sonunda gerçekleşecek. Peki; asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranlarına göre tahmini zam oranları belli oldu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar arasındaki zam pazarlığı 6 Aralık tarihinde başlayacak. İşte 2019 tahmini asgari ücret zam oranları...

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ ZAM ORANLARI

Asgari ücret yıl boyunca geçerli olmak üzere ocak ayında yüzde 20 oranında artırılırsa bekâr ücretlinin eline ayda 182.65 lira AGİ geçecek. Asgari ücret artışı 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 10+10 olarak belirlenirse bu durumda bekâr çalışanın alacağı aylık AGİ 167.43 liraya düşecek. Aylık 15.22 lira, yıllık olarak da 182.64 lira kayıp söz konusu olacak. Eşi çalışmayan üç çocuklu bir ücretlinin kaybı ise aylık 25.88, yıllık olarak da 310.56 lirayı bulacak.



Asgari ücret yüzde 25 oranında arttığında bekâr ücretliye ödenecek aylık AGİ 190.26 lira olacak. Yüzde 25’lik artış 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 12.5+12.5 şeklinde yapılırsa, bu durumda bekâr çalışanın eline ayda 171.24 lira AGİ geçecek. Aylık 19.02, yıllık bazda da 118.14 lira kaybı olacak. Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir ücretlinin kaybı ise aylık 32.34, yıllık olarak da 388.08 liraya ulaşacak.





ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?



2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA



Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;



"Bekar, çocuksuz - 1603



Evli, eşi çalışmayan - 1633,5



Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4



Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?



Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

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