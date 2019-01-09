İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında uygulanacak ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin yüzde 26.05 artış ile net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olduğunu açıkladı.

“TEMEL ÖNCELİĞİMİZ SOSYAL ADALET İLE ÇALIŞMA BARIŞINI GÜÇLENDİRMEK”

Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Selçuk, kararın komisyonun oy birliği ile alındığını ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez oy birliği sağlandığına dikkat çekti.

Bakan Selçuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı. Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, “Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçi, işveren ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördük” dedi.

“İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİMİZE DAİR VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK”

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da, söz konusu Türkiye olduğunda, aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır."

Yerli, milli üretimi ve sürdürebilir kalkınma ile emeği her daim önceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

2019 Asgari ücret tablosu

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri

(01.01.2019 - 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL Gelir Vergisi 326,20 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,38 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL



İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

Agi ne kadar oldu?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

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