Asgari ücret 2024 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında açlık sınırı asgari ücreti geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından asgari ücret Temmuz zammı gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yönelik açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret 2024 Temmuz zammı ile ilgili güncel bilgiler...
Asgari ücrete ara zam ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, asgari ücret 2024 Temmuz ara zammı hakkında detaylar...
NİSAN'DA AÇLIK SINIRI 17 BİN 725 TL OLDU
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2024 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 17 bin 725 lira oldu.
YOKSULLUK SINIRI 57 BİN 736 TL
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 22 bin 991 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 5,55 artış gösterdi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
"YIL SONUNDA AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK!"
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas 1 Mayıs tarihli canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zamma ilişkin konuştu. Barlas, "Önümüzdeki 7 ayda enflasyon durmayacak devam edecek. Göreceli bir düşüş yıllıkta olacak ama aylık artış devam edecek. Aylık artışlar devam ettiğinde şunu göreceğiz; enflasyon her ay yüzde iki bile artsa bugün basit bir hesapla asgari ücret yüzde 20'ler mertebesinde eriyecek.
"ASGARİ ÜCRETE ZAM OLMAZSA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"
Yani yıl sonuna gelindiğinde asgari ücrete ara zam olmazsa açlık sınırının altında bir maaşa maruz kalacak. Hem de bu aydan itibaren çünkü 17 binin üzerine yüzde 20 daha koyduğun zaman ben kabaca söyleyeyim bu açlık sınırı 20-21 bin lira arasında gelir.
Bu durumda asgari ücret zam almazsa açlık sınırının altında kalmış olur. Bu enflasyon yaratacak bahanesine de sığınılmadan Temmuz'da makul bir şekilde ücretlerde bir artış yapılmasını umut ediyorum. İşveren kesiminin elini vicdanına koyup Temmuz ayına gelindiğinde bunun farkında olmalı. Böyle erken bir karar çalışanları mağdur eder. 1 Mayıs'ta da biz işverenlerden bunu talep etmiş olalım." ifadelerini kullandı.