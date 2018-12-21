Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında merak edilen soruları bir araya getirdik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda kaç kez toplanır, asgari ücret nasıl belirlenir? vb. soruları ele alarak açıklayacağız.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılanlara ne kadar ücret ödeniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başkan ve üyeleri ile komisyonda görevli raportörlere, katılacakları her toplantı günü için(en çok 10 toplantı günü) huzur hakkı ödenmektedir.

Huzur hakkı ödemesi, her toplantı günü için; komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda ödenmektedir. Huzur hakkı en çok 10 toplantı günü için ödenebiliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda kaç defa toplanıyor?

Genellikle yılın Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti belirleme aşamasında kaç toplantı yapacağı konusuna belli bir sınırlama getirilmemiştir.

Son 10 yılda yapılan toplantılara bakıldığında, Komisyonun genellikle 4 toplantı yaptığı, bazen de 3 toplantıda sonuç aldığı ve geçtiğimiz yıl ise 5 toplantı neticesinde asgari ücret rakamını belirlediği görülmektedir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

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