Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, kaç kez toplanacak?
Asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaş yeni zam oranının belirlenmesi için toplantı tarihini bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı sonrası açıklanacak karar ile birlikte 2025 asgari ücret belli olacak. Komisyonun ilk toplantı tarihi Aralık olarak belirlendi. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyet tarafından belirlenecek. Peki Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, kaç kez toplanacak?
Asgari ücretteki zam oranları üzerine yapılan tahminler ve beklentiler çeşitli senaryolarla şekilleniyor. Kamuoyunun beklentisi doğrultusunda, asgari ücret zammı belli olacak. Peki Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, kaç kez toplanacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, KAÇ KEZ TOPLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak. Dört toplantının ardından karar belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret: 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret: 22 bin 102 TL
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret: 22 bin 502 TL
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret: 23 bin 802 TL
Bu tahminler, kamuoyunun ve işçi kesiminin talepleri doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.