Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ara formül: Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşacak?
Asgari ücret zam görüşmelerinin başlamasına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım atarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 1974 yılından beri asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Ancak yeni düzen ile beraber, Komisyonun içindeki hükümet temsilci sayısının bire kadar düşmesi söz konusu olacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yapısı nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Mevcut sistemde işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciyle oluşan Komisyonda, hükümet temsilcisi sayısının azaltması hedefleniyor. Peki, yeni düzenleme ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yapısı nasıl olacak, kaç hükümet ve sendika temsilici Komisyonda yer alacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISI DEĞİŞİYOR MU?
Geçtiğimiz sene, TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK'in olumsuz görüşlerine rağmen asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi İşçi konfederasyonlarının tepksini çekmişti. Öyle ki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten arka arkaya açıklama gelmiş ve 2026 asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etmişlerdi.
İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER YER ALACAK?
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.
TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor ancak henüz kesin tarih belirlenmedi.
2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.