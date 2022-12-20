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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asgari ücret zammı belirleniyor! İşte asgari ücret toplantısı saati...

Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı tarihi belli oldu. 20 Aralık Salı yani bugün gerçekleştirilecek toplantı ile asgari ücret zammı hakkında detaylar gündeme gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İşte asgari ücret toplantısı saati ve konuyla ilgili güncel bilgiler...

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  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları gündeme geldi.  2023 yeni asgari ücret zammına dair yapılan son açıklamaları ve 3. asgari ücret toplantısına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte "Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı...
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti.

    Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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