Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! 2026 Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği gün geldi. Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Komisyonda normalde; işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alıyor. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon yapısı değişmedikçe görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi ve saati...
Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için kritik gün geldi çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısıyla asgari ücrete yapılacak zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını bugün yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Elinizi taşın altına koyun" çağrısı sonrası masada hangi rakamların olacağı merak konusu. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Asgari ücret zammı için masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...
2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma bugün saat 14.00'te yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.
İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.
TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon yapısı değişmedikçe komisyona katılmama tavırlarının devam ettiğini söyledi.
Önceki hafta Bakan Işıkhan ile Atalay arasındaki görüşmeden sonra yapılan açıklamada, Işıkhan’ın komisyondaki hükümet temsilcisi üye sayısının 5’ten 1’e indirilmesi önerisini getirdiği belirtilmişti. Ergün Atalay ise yazılı bir belge verilmezse veya kararname çıkmazsa toplantıya katılmayacaklarını ifade etmişti. Dün akşam saatlerine kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmadı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Komisyon yapısının değiştirilmesi için Cumhurbaşkanı kararnamesi gerekiyor. Son anda kararname yayımlanmadığı takdirde TÜRK – İŞ bugünkü toplantıya katılmayacak. Katılmama gerekçesine ilişkin komisyona mektup gönderecek.
TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?
TÜRK-İŞ’in talepleri sadece komisyon yapısının değişmesiyle sınırlı değil. TÜRK–İŞ, asgari ücret tespitinin somut kriterlere bağlanmasını istiyor. İşçilerin temel harcamalarını oluşturan gıda, kira, ulaştırma ve eğitim fiyatlarına ilişkin enflasyonun asgari ücret tespitinde dikkate alınmasını talep ediyor.
Bir diğer talebi ise asgari ücretin etkilediği kalemlerin en aza indirilmesi. TÜRK – İŞ, birçok cezalar, devletin vatandaşa yaptığı birtakım ödemeler, yoksullara yapılan yardımlar, devletin alacakları gibi 200 dolayında kalemin asgari ücretten etkilendiğini, bu durumun da asgari ücretle ilgili karar alınmasını zorlaştırdığını savunuyor.
"TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor.
Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor.
Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret;
Yüzde 20 zamla 26.525 TL,
Yüzde 25 zamla 27.630 TL,
Yüzde 30 zamla 28.736 TL,
Yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.
2026’DA İŞVEREN MALİYETİ ARTACAK
Gelecek yıl işverenin çalıştırdığı işçiler için ödeyeceği primler artacak. İmalat sektöründe 2025 yılında yüzde 15,75 olan işveren primi, gelecek yıl 1 puan artarak yüzde 16,75’e çıkacak.
İmalat sektörü dışındaki işyerlerinde 2024 yılında yüzde 15,75 olan işveren primi 2025 yılında yüzde 16,75’e çıkmıştı. Gelecek yıl ise bu sektörlerdeki işveren primi yüzde 19,75’e çıkacak. İmalat sektörü dışındaki işyerlerinde ortaya çıkan 3 puanlık artışın 1 puanı sosyal sigorta priminden, 2 puanı ise daha önce 4 puan olarak uygulanan prim desteğinin 2 puana düşürülmesinden kaynaklanacak.
Asgari ücretle çalışan bir işçi için imalat sektöründe 2025 yılında 4.095,87 TL olan işveren primi gelecek yıl yüzde 20 zamla 5.227,11 TL’ye, yüzde 25 zamla 5.444,90 TL’ye, yüzde 30 zamla 5.662,70 TL’ye, yüzde 35 zamla da 5.880,49 TL’ye çıkacak.
Buna karşılık, asgari ücretle çalışan bir işçi için imalat dışı sektörlerde 2025 yılında 4.355,92 TL olan işveren primi yüzde 20 zamla 6.163,30 TL’ye, yüzde 25 zamla 6.420,11 TL’ye, yüzde 30 zamla 6.676,91 TL’ye, yüzde 35 zamla ise 6.933,72 TL’ye ulaşacak. Bu sektörlerde işverenin maliyeti, asgari ücret zammından daha fazla artacak. Örneğin asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğini varsayalım. İşçinin eline geçen net ücret yüzde 30 artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 53’e ulaşacak.
İmalat sektörü ile imalat dışı sektörde ödenen işveren primi arasındaki fark yüzde 25’lik zamda 975 TL’ye, yüzde 30’luk zamda ise 1.014 TL’ye çıkacak.
İmalat sektörü ile imalat dışı sektörlerde çalışan işçinin eline geçen net ücret ise aynı olacak. Aralarında fark bulunmayacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması bekleniyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.
Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.