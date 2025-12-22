Asgari ücret zammı hesaplama 2026 Ocak: Yüzde 20, 25, 30, 35 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur, kaç TL?
Asgari ücret zammı 2026 son dakika gelişmeleri milyonlarca işveren ve çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak zam oranını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, şu ana kadar iki toplantı gerçekleştirdi. 3. toplantı için bekleyiş sürerken ''2026'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?'' sorusu yanıt arıyor. Olası zam ihtimalleri yüzde 20 ile yüzde 35 arasında bulunuyor. Peki, yüzde 20, 25, 30, 35 zam yapılırsa yeni asgari ücret ne kadar olur, kaç TL? İşte tahmini 2026 asgari ücret zammı hesaplama tablosu...
2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranına ilişkin pazarlık sürecinde şu ana kadar iki toplantı gerçekleştirdi. 3. toplantı tarihi ise henüz açıklanmadı. Süreç devam ederken "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yüzde kaç?" soruları yanıt arıyor. 2026 asgari ücret artışı için yüzde 20 ile yüzde 35 arasındaki zam senaryoları gündemde yer alıyor. Olası ihtimaller doğrultusunda tahmini rakamları hesapladık. Peki, yüzde 20, 25, 30, 35 zamla asgari ücret ne kadar olur, kaç TL? İşte 2026 asgari ücret zam tahminleri...
ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başladı. İlk toplantısını 12 Aralık’ta yapan komisyon, ikinci toplantısını ise 18 Aralık’ta gerçekleştirdi.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı.
Komisyonun üçüncü toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair rakamsal bir teklifin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LIRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:
Yüzde 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.525 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 25
Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 27.630 TL, brüt ücret ise 32.506 TL olacak.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, net ücret 28.736 TL, brüt ücret 33.807 TL olacak.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücret 29.841 TL'ye, brüt ücret 35.107 TL'ye ulaşacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararı belirleyene kadar dört toplantı yapması öngörülüyor. Fakat bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebiliyor.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenip açıklanması gerekiyor.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.