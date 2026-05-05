Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2026! Asgari ücrete ara zam olacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam olacak mı?

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusu son dönemin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Asgari ücret zammı normal şartlar altındı ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle zaman zaman yılın ikinci döneminde asgari ücrete ara zam yapılıyor. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2026 asgari ücret ara zam olacak mı, sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücret ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Yılın ikinci zam dönemi yaklaşırken, asgari ücrete ar zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

        2

        TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

        Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2026 OCAK?

        1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

        4

        2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 223 TL oldu.

        5

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler