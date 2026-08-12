ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI, NE KADAR?

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya hükümet tarafından şu ana kadar asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.