Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2026 Asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu yıl 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret için Temmuz ara zammı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Asgari ücret ara zammı son durum için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılması beklenilen son dakika duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, 2026 asgari ücret ara zammında son durum…
Asgari ücret ara zammında son durum 2026 yılında çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Asgari ücrette temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam uygulanırken 2024 ve 2025 yıllarında ise ek artış yapılmamıştı. Öte yandan 2027 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret zammı için hesaplamalar başlarken gözler Temmuz ara zammına çevrildi. Peki, asgari ücrete ikinci ara zam gelecek mi, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2026 asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?
2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor.
Brüt asgari ücrete işveren tarafından ödenen SGK primi ve işveren işsizlik sigortası primi de eklendiğinde bir asgari ücretlinin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş seviyesinde bulunuyor. Ayrıca asgari ücret desteği 2026 yılında 1.270 liraya çıkarıldı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI, NE KADAR?
2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya hükümet tarafından şu ana kadar asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan 2027 asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna çevrildi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek.
Komisyonun aralık ayında gerçekleştireceği toplantılar sonrasında yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2027 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz kesinleşmedi. Zam oranının belirlenmesinde enflasyon, ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücüne yönelik değerlendirmelerin etkili olması bekleniyor.
Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılacak olası zam hesaplamaları ise çalışanların yeni yılda alabileceği maaş için farklı senaryolar ortaya koyuyor.
YÜZDE 20 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde yeni asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruş olacak.
Bu rakam, yalnızca yüzde 20'lik artış üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor. Nihai tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla kesinleşecek.
YÜZDE 25 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılması halinde net ücret 35 bin 94 lira 38 kuruş seviyesine yükselecek.
Olası bir refah payının gündeme gelmesi durumunda ise asgari ücretin bu hesaplamanın üzerinde bir rakama çıkması söz konusu olabilecek.
YÜZDE 30 ZAM GELİRSE 2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
Asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış yapılması halinde mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeni asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş olacak.
Ancak bu rakam da yalnızca zam senaryosunu gösteriyor. 2027 yılı için geçerli olacak kesin asgari ücret, yıl sonunda yapılacak resmi görüşmelerin ardından belli olacak.