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Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam, emekli maaşına yapılan 2 bin TL'lik son zammın ardından gündeme geldi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücrete ilişkin olarak açıklamada bulundu. İşte, 2023 Asgari ücrete ara zam son dakika açıklaması...

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  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları aradaki makas daraldı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Bakan Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri...
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA ZAMLANDI!

    2023 yılı Ocak ayında asgrai ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

    2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI!

    Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.” ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

    "ZAM BEKLEMİYORUM"

    Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” dedi.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, yüzde kaç artacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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