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Asgari ücrete yeni zam sinyali | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlilere müjde!

Asgari ücrete yeni zam sinyali... Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret açıklamasıyla çalışanların yüzünü güldürdü. Peki, asgari ücrete yeni zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

Asgari ücrete yeni zam sinyali | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlilere müjde!
Asgari ücrete yeni zam sinyali
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Dün açıklanan enflasyon verilerine göre Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrası enflasyon yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Yıl sonuna kadar yaşanacak yükselişle bitlikte asgari ücrete yeniden zam gündeme gelecek. Öte yandan Temmuz ayında zam yapıldığı için asgari ücrete Aralık ayında zam yapılması zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama asgari ücrete Aralık ayında zam sinyali olarak yorumlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gele açıklama...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili daha önce de açıklama gelmişti. Erdoğan o açıklamasında şunları söylemişti:

Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum.

ASGAR ÜCRET NE KADAR OLDU?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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