Asgari ücrette yüzde 30 artış beklentisi

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi, köprü-otoyol geçişleri gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.

YDO’nun kesinleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MTV gibi belirli kalemlerde YDO’ya sınırlı ölçüde müdahale edip etmeyeceği merak ve beklenti konusu oldu. REKLAM Konuştuğum kaynaklar, bu beklentiye yeşil ışık yakmadı. Ekonomik kalemlerin, bütçedeki vergi hedeflerinin tutturulması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YDO’ya müdahale etmeyeceği ifade ediliyor.

Yine de toplumdan gelen taleplerin karşılanması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanının, YDO’yu yarı oranında azaltma yetkisi bulunuyor. ASGARİ ÜCRETTE YANLIŞ ANLAŞILMA Asgari ücretin belirlenmesi konusunda da benzer bir beklenti hakim ancak burada da bir yanlış anlaşılma ya da iyi niyetli yüksek beklenti söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde, “Ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile beraber Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 44’e atıf yaptığı, bu oran kadar asgari ücretin artırılacağı yorumlarına yol açtı. Ancak bu da yanlış bir değerlendirme… Çünkü geçen yıl asgari ücret yüzde 49 oranında artmıştı. Enflasyon yüzde 44 gerçekleşirse aradaki farkın asgari ücret aleyhine 5 puan olması söz konusu. Merkez Bankası önümüzdeki yıl enflasyon hedefini yüzde 21 olarak açıkladığına göre, bu oranla birlikte geçmiş kayıplar ve refah payı göz önünde bulundurularak yüzde 30-35 aralığında bir artışın olabileceği öngörülüyor.

REKLAM Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa maaşlar 22 bin 102 lira, yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 953 liraya, yüzde 40 zam yapılırsa da 23 bin 802 liraya yükselecek. Bu oranların üzerinde bir artışın söz konusu olmadığı ısrarla vurgulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30’un üzerinde bir artışa işveren kesimi itiraz ediyor. Yüzde 30’un üzerindeki artışın yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı, şirketlerin işçi çıkarma yoluna gideceği, istihdamın azalacağı yorumları yapılıyor.

Ekonomi yönetimi de asgari ücrete yapılacak artışın fiyatlama davranışlarını değiştireceği, fiyat artışına yol açacağı, bunun da enflasyonla mücadeleye zarar vereceğini savunuyor. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Bu nedenle çalışanlar çok zor durumda kaldılar. Asgari ücret birçok kurumun hesaplamasında açlık sınırının dahi altında kaldı.