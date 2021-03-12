Aşı adaletsizliği: Dünya zenginlerine BAE'de aşı imkanı! 0:00 / 0:00

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İngiliz Financial Times'ta yer alan haberde, son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelen bazı zenginler, politikacılar ve kraliyet ailesi üyesi gibi kişiler, yüksek mevkilerdeki bağlantıları sayesinde koronavirüs aşısına erken erişme hakkına sahip oldu.

FT haberinde, İngiliz finansçı Ben Goldsmith ve SoftBank'taki yöneticiler, yönetici ailenin üyeleri ve hükümet üyelerinin BAE’ye giderek, koronavirüs aşısı olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine danışmanlık yapan ve finansör Jimmy Goldsmith'in oğlu Goldsmith, Aralık ayında daha sıkı koronavirüs önlemleri uygulanmadan önce BAE'e gittiğini ve İngiltere'de sıkı karantina kuralları sebebiyle eve kapanmak yerine burada kalmaya karar verdiğini söyledi.

Goldsmith ve eşi, BAE yönetimindeki bir aile üyesinin daveti üzerine Abu Dabi’ye gittiklerini ve iktidar BioNTech/Pfizer aşısı olduklarını aktardı.

Financial Times'a konuşan Goldsmith, "Aşı olmak gibi bir niyetimiz asla yoktu, ancak böyle bir fırsat sunulduğunda minnetle değerlendirdik. BAE, isteyen herkesi aşılar, biz sadece doğru zamanda doğru yerdeydik."dedi.

BAE'de, bu sürece şahitlik eden üç kişi, yalnızca üst düzey yetkililerin ve kraliyet mensuplarının ikameti bulunmayanlar için muafiyet sağlayabileceğini söyledi.

"AŞI TURİZMİ PROGRAMI BEKLENİYOR"

Haberde ayrıca BAE'nin, İtalya merkezli bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi ile birlikte bazı çalışanlarını da Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladığı ifade edildi.

Öte yandan, BAE'nin önümüzdeki süreçte, resmi bir aşı turizmi programı oluşturması bekleniyor. Ancak şu dönemde daha çok iyi bağlantıları olan ve ikameti bulunmayan kişilere aşı yapılıyor.

Refah seviyesi yüksek turistlerin, aşı olmak özel jetleriyle BAE’ye geldiği ve Dubai’nin lüks sahil otellerinde kaldığı ifade edildi.

10 milyon nüfusuna 6 milyondan fazla aşı uygulanmış olan BAE, dünyada en hızlı aşılamayı yapan ülkelerden biri oldu. Çin’in Sinopharm aşısı için 3. aşama denemelerini yürüten ve bunu üretmeyi planlayan BAE, tüm nüfusunu aşılamak için yeterli malzemeye sahip.