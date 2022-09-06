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Haberler Gündem Çevre Asi Nehri'nde içler acısı tablo! Toplu balık ölümleri yaşandı!
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Hatay'da Asi Nehri'nde toplu balık ölümleri

Asi Nehri'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde içler acısı tablo! Toplu balık ölümleri yaşandı!
Asi Nehri'nde içler acısı tablo!
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DHA

Asi Nehri'nin Hatay´ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre Lübnan'da, Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye´ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri´nin Hatay´ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirden ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Asi Nehri´nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, "Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Asi Nehri, her sene gitgide kirleniyor. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Normalde, sonbaharın başlangıcında yani yağmurların başladığı tarihlerde Asi Nehri´nin akması gerekirken, tutulan sular vaktinden önce bırakıldığı için ve bahsettiğim gibi kimyasalların aşırı derecede birikmesinden dolayı ve akıntıyla beraber suyun bulanması sonucu balıklar ölüyor, kimyasal zehirlenmeye maruz kalıyorlar. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor. Şu an Asi Nehri, kaderine terk edilmiş" dedi.

'İÇLER ACISI DURUMDA'

Yavru kefallerin her sene iki üç defa zehirlenip öldüğünü söyleyen balıkçı Nasır Aslan ise "Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda. Ölü balıklar var, istilacı su sümbülleri var. Bu soruna bir çare bulunması bekliyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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