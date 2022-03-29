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Haberler Gündem İnanç Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?
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Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasından ötürü internetten en çok sorulan soru orucu bozan durumlar olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili hem İslam alimleri hem de diyanet vatandaşların merak ettiği soruları cevaplamaya devam ediyor.

Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında sağlık problemi yaşayan kişilerin oruç tutmaktan muaf oldukları diyanet tarafından da yapılan açıklamalarda yer alır. Ancak aşı olmanın orucu bozup bozmadığı hala merak konusudur. oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı? sorusu ile ilgili en genel cevap yapılan aşının besin değeri taşıyıp taşımaması üzerinden yorumlanır. İşte, aşının orucu bozma üzerindeki etkileri ve diyanet yorumu.

Aşı Olmak Orucu Bozar Mı?

Aşı olmak orucu bozar mı diyanet tarafından cevaplanan sorular arasında yer almaktadır. Diyanete göre orucu bozan durumların arasında ağız yolu ile vücuda besin girmesi ya da cinsel ilişkiye girmektedir. Aşının ise böyle bir etkisi yoktur. Eğer besin içeriği olan iğneler yapılacaksa bu aşıyı bozar. Ancak besin değeri bulunmayan aşıların orucu bozmadığı diyanet tarafından da açık bir şekilde dile getirilmektedir. Bazı hastalar aşının orucu bozduğuna yönelik açıklamalar nedeni ile tedavilerini aksatabilmekte ya da erteleyebilmektedir. Kimi kişiler için Ramazan ayı boyunca oruç tutmak için yapılmayan aşılar sağlık için istenmeyen durumlara sebebiyet verebilir. Diyanet ise bu gibi durumlarda kişilerin iftarlarını yaptıktan sonra aşılarını olabileceğini ifade etmektedir.

Koronavirüs Aşısı Oruç Bozar Mı?

2021 yılının mart ayından bu yana hayatımızda olan ve halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını sonrasında, salgının kontrol alınması için umut olan koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte aşı olmak isteyen ancak aşı orucu bozar yorumları yüzünden aşıyı reddedenler için de diyanetten konuyla ilgili açıklama geldi.

2021 yılında, Ramazan ayında aşının orucu bozduğu düşüncesi ile koronavirüs aşısının yapılmasında hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Salgının seyrini olumsuz etkileyen bu durum için diyanet merak edilen koronavirüs aşısı orucu bozar mı? sorusunu cevapladı. Diyanetten yapılan açıklamada aşının orucu bozması için besin değeri taşıması vurgulanırken, koronavirüs aşısının herhangi bir besin değeri olmadığı ifade edildi. Bu sebeple koronavirüs aşısının orucu bozmadığı diyanet tarafından da doğrulandı.

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