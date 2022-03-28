Öpüşmek orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Ramazan ayında kişiler oruç tutarak bir ay boyunca ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmeye çalışır. Bu yüzden oruç tutarken orucu bozacak ya da kazaya sebebiyet verecek durumlardan uzak durmak isterler. Orucu bozan durumları araştıran kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri ise öpüşmenin orucu bozup bozmadığıdır. Oruç tutanların merak ettiği oruçluyken öpüşmek oruç bozar mı? sorusunun cevapları ve diyanet yorumu yazımızda sizlerle.

Öpüşmek Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında oruç tutarken orucu bozacak durumlar karşısında kişiler dikkatli olmalıdır. Bu kapsamda öpüşmek orucu bozar mı sorusunun cevabı evettir. Eğer kişi oruçlu iken bilerek ve isteyerek bir kişi ile öpüşür ise orucu bozulur ve bunun sonucunda kefaret orucu tutması gerekir. İstenmeyen durumlarda bozulan oruçlarda kişi 1 günlük kaza orucu tutmak ile mükellef iken öpüşmek gibi isteğe bağlı bir durumda kefaret orucu tutmalıdır.

Dudaktan Öpmek Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında oruçlu iken öpmenin orucu bozup bozmaması ile ilgili soruların yanı sıra dudaktan öpüşmek orucu bozar mı? sorusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Dudaktan öpüşmenin orucu bozduğu yönünde açıklamaları bulunur. Bunun nedeni ise dudaktan öpüşmenin şehvet içermesidir. Merğınânî, el-Hidâye, II, 256’da da belirtildiği gibi eğer eşler birbirini yanaktan öper ya da sarılır ise bu oruçlarını bozmaz. Ancak dudaktan öpüşme sırasında cinsel istek meydana gelebilir. Buna ek olarak boşalma da meydana geleceği için oruç bozulur. Bu durumda da kişiler kaza orucu değil kefaret orucu tutmalıdır.

Yanaktan Öpmek Orucu Bozar Mı?

Oruç tutan kişilerin ramazan ayında öpme ile ilgili en çok sorduğu sorulardan biri de yanaktan öpmenin orucu bozup bozmayacağıdır. Normal durumlarda özellikle eşler arasında yanaktan yanağa öpmek orucu bozan bir durum değildir. Birini yanaktan öpmek gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz odlukça doğal bir durumdur. Bu yüzden orucu bozmadığı yönünde yorumlanır. Ancak yanaktan öpmek kişilerde şehvet uyandırmaya yol açıyorsa, oruçlu olduğu süreç içerisinde bu eylemi gerçekleştirmekten uzak durmaları gerekir. Aksi halde yanaktan öpmekle boşalma yaşayan kişilerin orucu bozulacaktır.

Diyanet'e Göre Oruçluyken Öpüşmek Orucu Bozar Mı?

Oruçluyken öpüşmenin orucu bozup bozmadığı hakkında kesin ve doğru cevaplara ulaşmak isteyen kişiler, bu sorularının cevaplarını diyanetin kaynaklarından öğrenmek ister. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda doğru kaynaktan bilgileri sizler için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından öpüşmenin orucu bozup bozmadığı ise şu şekilde ifade edilmektedir: “Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256)” Bu maddede de yer aldığı gibi eğer öpme sırasında bir şehvet ya da boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve kaza orucu tutulması gerekir. Bu yüzden kişiler ramazan ayında tuttukları orucu kazaya sokacak ya da sevabını azaltmaya yol açacak hareketlerden uzak durmaya özen göstermelidir. Oruçluyken öpüşmek diyanet tarafından da uzak durulması gereken bir eylem olarak ifade edilmektedir.