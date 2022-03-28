Ramazan ayında orucu bozan ya da mekruh hale getiren bazı durumlar vardır. Bu yüzden kişiler neyin orucu bozup bozmadığını öğrenmek için bu hayırlı ayın başlangıcına girmeden önce internet üzerinden ya da diyanetten detaylı bir araştırma yapmak ister. Karşımıza çıkan sorulardan biri ise fitil kullanmanın orucu bozup bozmadığıdır. Genel kanı orucu bozan durumların ağız yolu ile gerçekleşmesi ya da cinsel ilişkinin olmasıdır. Fitil ise bu durumların dışında kaldığı için orucu bozmayan bir durum olarak değerlendirir. İşte akılları kurcalayan oruçluyken fitil kullanmak orucu bozar mı? sorusunun cevabı.

Fitil Orucu Bozar Mı?

Fitil, genel olarak ateşi hastalıklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu hastalık durumlarına Ramazan ayında oruçlu iken yakalananlar fitil tedavisine karşı ön yargılı olmaktadır. Oruçlarının bozulmasını istemeyen kişiler, fitil orucu bozar yorumları nedeniyle fitil kullanmaktan kaçınır. Ancak bu yanlış bir bilgidir. Fitil ağız yolu ile alınan bir ilaç olmadığı ve vücudu beslemediği için orucu bozmaz.

Vajinal Fitil Orucu Bozar Mı?

Fitilin orucu bozup bozmadığı ile ilgili sorulan sorulardan biri de vajinal fitilin oruca olan zararıdır. Vajinal ya da makattan verilen fitiller bağırsak aracılığı ile sindirim sistemine kadar ulaşır. Ancak bu durumda fitil bir besin olarak görülmez. Bu yüzden de vajinal fitil kullanmak orucu bozmaz. Fitil kullanmak orucu bozar mı diyanet tarafından da cevaplanmıştır. Diyanetin fitilin orucu bozup bozmadığı ile ilgili yorumu şu şekildedir:

"Bazı hastalıkların sonucunda ateş yükselmesi ve ağrı meydana gelebilir. Bu durumlarda ateşi ve ağrıyı kontrol altına almak için fitil kullanmak gerekebilir. Fitil tedavisi makattan kullanıldığı gibi kadınlarda vajinadan da verilebilir. Bu fitiller bağırsaklardan sindirim sistemine dahil olur. Ancak sindirim sistemine dahil olan bu fitiller besin özelliği taşımaz. Yeme ve içme ihtiyacını karşılamadığı için oruçlu iken fitil kullanmak kişilerin orucu bozmaya neden olmadığı gibi sevabını da azaltmaz."