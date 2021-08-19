Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunun yanıtını vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınında en büyük silahın aşı olduğunun altını çizdi.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Bugün 13.30'da başlayan kabine toplantısı akşam saatlerinde sona erdi. Kabine toplantısında konuşulan konulardan biri de koronavirüs aşı konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede aşının önemine dikkat çekerek "Salgına karşı aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçtik. Sürekli değişen virüse karşı aşıdan başka bir korunma yöntemi de bulunmuyor.

Bazı kesimlerin hâlâ aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Tüm vatandaşlara bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

PCR TESTİ ZORUNLU OLACAK MI?

PCR testinin zorunlu olup olmayacağı konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi istenecek. Buna göre aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre aşı olmayanlara bir kısıtlama uygulanması henüz düşünülmüyor.