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AŞI RANDEVUSU ALMA: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Alo 182, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevusu al!

Koronavirüs aşı randevusu alma yolları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 aşı takviminde 2. aşama aşılanmaya başladı. Aşı sırası gelen vatandaşlar "Koronavirüs aşı sırası nasıl alınır? sorusunun cevabını mera ediyor. Aşı randevusu internet üzerinden de telefondan da alınabiliyor. Peki, Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet, Alo 182 ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı: Koronavirüs aşı randevusu al!

AŞI RANDEVUSU ALMA: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Alo 182, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevusu al!

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde aşılama evresi hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı öncelik sıralamasına göre aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar Aşı randevusu nasıl alınır? sorusunun cevabını araştırıyor. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor. Peki MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KORONA VİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

NASIL AŞI OLUNUR?

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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