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Aşı sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız aşı sorgulama ekranı

Türkiye koronavirüs salgınına karşı mücadele etmeye devam ediyor. Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ülkemiz genelinde aşı takvimine uyularak yapılıyor. Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığından elde edilen bilgilere göre; 2 milyon 612 bin 637 kişi aşılandı. Peki aşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı...

Aşı sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız aşı sorgulama ekranı

Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. İlk etapta sağlık çalışanları ve eczacıların yanı sıra 85 yaş üzerinde vatandaşlar aşılandı. Aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Nabız hesabından ya da SMS ile aşı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki aşı sorgulama nasıl yapılır? İşte aşı sorgulama hakkında merak edilen detaylar...

E-NABIZ AŞI SORGULAMA EKRANI

SMS İLE AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşı durumunuzu 2023 kısa mesaj atarak sorgulayabilirsiniz.

E NABIZ AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşı olup olamayacağınızı E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

E NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. (Şekil3).

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir (Şekil4).

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz. (Şekil5)

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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