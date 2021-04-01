DSÖ'den aşı uyarısı! "Kabul edilemez derecede yavaş" 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge'den aşı uyarısı geldi. Dr. Kluge, "Aşılar, bu salgından kurtulmanın en iyi yolunu sunuyor. Sadece işe yaramakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyonu önlemede oldukça etkililer. Bununla birlikte, bu aşıların piyasaya sürülmesi kabul edilemez derecede yavaş" diyerek, uyarıda bulundu: "Üretimi hızlandırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızda bulunan her bir flakonu (aşı şişesi) kullanarak süreci hızlandırmalıyız.”

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge

"EN BÜYÜK BELİRLEYİCİ: NE YAPTIĞINIZ YA DA YAPMADIĞINIZDIR"

Dr. Kluge, "Sosyal önlemlerle birlikte aşılama, sonunda pandemiye son verecektir. Bunun gerçekleşmesi için hem aşı üretiminin hem de aşılamanın ölçeğinin artırılması ve ayrıca sosyal önlemlere bağlılığın sürekliliği gereklidir.

Önümüzdeki haftalarda kaç kişinin enfekte olacağı ve kaç kişinin hayatını kaybedeceğinin en büyük belirleyicisi, bir birey olarak ne yaptığınız veya yapmadığınızdır. Bunu defalarca gördük; virüsün yayılması durdurulabilir. Bu nedenle bölgedeki hükümetlere mesajım; şu anda tedbirleri gevşetmenin zamanı olmadığıdır. Tehlikeye aldırmamayı göze alamayız. Hepimiz fedakarlık yaptık ama yorgunluğun kazanmasına izin veremeyiz. Virüsü dizginlemeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

"DAHA ENDİŞE VERİCİ"

DSÖ'ye göre, Avrupa'da geçen hafta, 1.6 milyon yeni vaka ve 24 bine yakın ölüm meydana geldi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durum Direktörü Dr. Dorit Nitzan ise "Yalnızca 5 hafta önce, Avrupa'da haftalık yeni vaka sayısı 1 milyonun altına düştü; ancak bölgenin durumu şimdi birkaç aydır gördüğümüzden daha endişe verici" diye konuştu.

Avrupa bölgesi genelinde, 80 yaş ve üstü insanlar dışında her yaş grubunda yeni vakaların arttığı bildirildi. Sadece bu savunmasız nüfusta vakalarda istikrarlı bir düşüş ve aşılamanın etkisiyle 2021'in başından bu yana COVID-19 ölüm oranlarında azalma olduğu paylaşıldı.

"ENFEKSİYONU, AĞIR HASTALIĞI VE HASTANEYE YATIŞI ÖNLÜYOR"

Public Health England'dan gelen yeni veriler ise COVID-19 aşılarının, Aralık 2020'de aşılamanın başlamasından bu yana 70 yaşın üzerindeki kişiler arasında 6 binden fazla yaşamın kurtarıldığına dikkat çekilerek, benzer şekilde, İsrail'den gelen verilere göre de, Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozdan sonra enfeksiyonu, ağır hastalığı ve hastaneye yatışı önlemede yüzde 90 etkili olduğu vurgulandı.