5-11 YAŞ AŞI OLABİLİR Mİ?

Pfizer/BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu belirtildi. Ancak Sağlık Bakanı ya da Bilim Kurulu üyeleri 5-11 yaş aşılamaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapmadı. Şu an 12 yaş üstü çocuklar ve gençlerin aşılaması sürdürülüyor.