Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 aşısının bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizması oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Sigaranın da antikorların oluşması aşamasında aşı döneminde negatif bir etkisi olmakta" dedi.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, DHA'ya yaptığı açıklamada Covid-19 hastalığı ve onun komplikasyonları bakımından alkol alınmasının ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Aşı yapılması tabii ki bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizmasının oluşmasına sebebiyet verecektir. Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bunu bu şekilde net olarak ifade etmek gerekiyor. Alkolün kötü etkisi sadece Covid-19 aşısı için geçerli değil, bütün aşıların etkinliği anlamında alkolün negatif bir teshiri olduğunu söyleyebiliriz. Sputnik 5 aşısının yapılması öncesinde ve sonrasında da alkol alınmaması anlamında Rus yetkililerin net bir açıklaması var. Pnömokok aşıları için de öyle. Özellikle yaşlılar için fayda sağlayan bu aşıların alkol kullanılmasıyla aşının cevabının bir miktar baskılandığına dair bilimsel verilere sahibiz. Bu anlamda, aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve aşıyı yaptırdıktan belli süre sonra kesinlikle alkolden uzak durması gerekiyor. En doğrusu nedir? Azı veya çoğu zararlı olan alkolün yaşamımızın hiçbir döneminde kullanılmaması" diye konuştu.

SİGARA OLUŞMUŞ BAĞIŞIKLIĞI BASKILAR'

Oğuztürk, sigara kullanan kişilerde de Covid-19 aşısının etkisinin azalacağını söyleyerek, "Sigaranın zararları ile ilgili bilim dünyasının insanlarımıza bildirdiği birçok sıkıntı var. Sigaranın birçok problemleri bize yaşattığını biliyoruz. Bu anlamda antikorların oluşması aşamasında aşı döneminde negatif bir etkisi olmakta, oluşmuş olan bağışıklığın baskılanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da aşının hem fayda verme konusunda sıkıntı oluşturabilmekte hem de hastalıklara tekrar yakalanma anlamında bir davetiye çıkarmakta. Hem sigara hem alkol için bağımlılık oluşturucu kötü alışkanlıklar. Bu aşamada koronavirüsün sıkıntılı etkilerinden, hasarlarından uzaklaşmak için pandemiden kendimizi kurtarmak için aşı yaptığımız dönemde bu iki zararlı etkenden uzak durmamız, yaşamımız boyunca belki de bu alışkanlıklardan uzak durmamız anlamında katkı sağlayabilir" dedi.

AŞIDAN SONRA SİGARA İÇİLİR Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret etti ve sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğine dikkat çekti. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Avustralya'da yürütülen bir çalışma hakkında bilgi veren Erdöl, şunları söyledi:

"Yürütülen karşılaştırmalı grupların yer aldığı bilimsel çalışmada, sigara içmenin grip aşılamasında (subünit aşı ve canlı zayıflatılmış aşı) vücudun verdiği yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışmada, antikorlardaki değişimlere göre sigara içenlerin, sigara içmeyenlere göre salgına yol açan gribe (epidemik influenza) önemli ölçüde daha duyarlı olduğu bulundu. Bu ve benzeri çalışmalarda, sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır. Bir başka yerde yapılan ayrı bir çalışmada da sigara dumanına maruz kalmanın, CD4 T hücre efektör üretimini etkilediği gösterildi. Çalışma sonuçları, sigara dumanının, hücre bölünmesini azaltarak ve hücre ölümünü artırarak doğrudan CD4 T hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Aynı çalışmada ayrıca, sigara dumanına maruz kalmanın, aşıların uyardığı koruyucu immün yanıtın devamlılığı için kritik öneme sahip olan hafıza hücrelerini oluşturma yeteneğini bozduğu gösterildi."

Vücuttaki CD4 T hücrelerinin, Kovid-19 ile diğer enfeksiyonlarda kritik görevleri olan hücreler olduğunun altını çizen Erdöl, "Yani bu hücrelerin görevleri bozulursa antikor aşıların koruyucu etkinliğinde kritik önemi olan B hücrelerin görevleri de bozulacaktır. Üstüne sigara dumanının hafıza hücrelerinin oluşmasına verdiği zarar eklendiğinde ve sigaranın doğrudan hastalık şiddeti ile ilişkili riski artırması da eklendiğinde durum daha da ciddi olmaktadır." diye konuştu.

Konuyla ilgili bir başka açıklama ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ'dan geldi. Dr. Aytaç Karadağ, "Aşı sonrası karbonhidrat denilen şeker, ekmek, makarna, hamurişi bazlı beslenmeyle bağışıklık sistemimiz %60 azaldığı için aşı sonrası birkaç gün protein ağırlıklı beslenmemiz gerekir. Antikor denilen virüsle savaşacak askerlerimiz protein yapıda olduğu için et, balık, tavuk, hindi, süt ürünleri, yumurta, bakliyat gibi protein kaynaklarını tüketmeliyiz. C vitamini açısından mevsimindeki sebze ve meyveleri tüketmeliyiz. 6 saatin altında uyumak aşıya karşı antikor oluşumunu yarı yarıya azalttığı için aşıdan önce ve sonra 6 saat uyumalıyız." dedi. Ayrıca Karadağ, ''Aşı günü alkol alınması, aşıya bağlı aşırı korku, düzensiz uyku, ilaç kullanımı, yanlış beslenme aşının etkinliğini düşürür." diye ekledi.