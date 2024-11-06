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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aşık Mahzuni Şerif Tüneli açılıyor - Göksun istikametindeki tüp 7 Kasım'da hizmete girecek - İş-Yaşam Haberleri

        Göksun istikametindeki tüp 7 Kasım'da hizmete girecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun Yolu'ndaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli Göksun istikametinin 7 Kasım'da trafiğe açılacağını bildirerek, "Bu tarihe kadar trafiği Püren Geçidi'nden vermeye devam edeceğiz. Tünelin Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları da 15 Aralık tarihine kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:04
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        Aşık Mahzuni Şerif Tüneli açılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metre uzunluğundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli’nin 30 metrelik bölümünde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar aldığını anımsatarak, “Bu hasarlar, trafik güvenliğini tehlikeye atacak boyutta olmadığından, tünel hizmet vermeye devam etti ve bu süreçte sürekli olarak takip edildi. Ancak geçen zaman içinde meydana gelen artçı depremlerin etkisiyle tünelin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği öngörüldü. Bu nedenle, 28 Ağustos 2024 tarihinde tüneli trafiğe kapattık.” ifadelerini kullandı.

        2 BİN 867 METRELİK TÜNEL 7 KASIM'DA HİZMETE GİRİYOR

        İyileştirme çalışmaları kapsamında hasarlı 30 metrelik bölümün onarılması için gerekli proje ve yapım sürecine hemen başladıklarını kaydeden Uraloğlu, “Çalışmalarımızda artık sona geldik. 2 bin 867 metre uzunluğundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli’nin Göksun istikametindeki tüpünü 7 Kasım saat 15.00’te trafiğe açıyoruz. Bu tarihe kadar trafiği eski yolun Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları ise 15 Aralık tarihine kadar tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        "ORTA KARADENİZ SAHİLİ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ'Nİ AKDENİZ LİMANLARINA BAĞLIYOR"

        Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nun toplam 64,1 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Edebiyat Yolu olarak da bilinen yolumuzda 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor. Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlıyor. 80 kilometre olan eski güzergahı 15,9 kilometre kısaltarak 64,1 kilometreye düşürdüğümüz yol ile 80 dakika olan seyahat süresini ise 41 dakikaya indirdik.” dedi.

        "YOL AYNI ZAMANDA EDEBİYAT YOLU OLARAK DA BİLİNİYOR"

        Bakan Uraloğlu, “Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verildi. Bu sebeple yol aynı zamanda ‘Edebiyat Yolu' olarak da biliniyor.” ifadelerini kullandı.

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