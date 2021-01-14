T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibi yapılabilmesi için yeni bir uygulama geliştirmesinin ardından en çok sorulan soruların başında geldi. Aşıla mobil uygulama hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazanırken, vatandaşlar aşılama nedir, Mobil marketten aşıla mobil uygulama nasıl indirilir? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AŞILA UYGULAMASI NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Aşı takibi için aşıla uygulamasını indirilmesi önerilmektedir. Uygulama ile ilgili

"Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personelimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir. Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecektir. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecektir. Aynı zamanda hekimler vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecektir. Sonuç olarak AŞILA, birey ve toplumun bağışıklığının sağlanmasındaki sürecin takip edilmesine ilişkin yönetimi sağlayacaktır." açıklamasında bulunuldu.

AŞILA UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AŞILA UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılarak ilerlenir.

EĞER AİLE HEKİMİ İSENİZ;

Eğer Aile Hekimi Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılır.

Eğer Hekim Girişini seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır.

Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekmektedir.

Aile Hekimi girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;

Aşı Uygula

Aşı Takvimi Yaklaşanlar

Randevularım

Popülasyon

Aşı Ekibimi Oluştur

menülerini görüntüler.

Hekim girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;

Aşı Uygula

Randevularım

Aşı Ekibimi Oluştur

menülerini görüntüler.

Aşılanacak Kişi Ekle

Menüsünü ise sadece HSYS’de aşılanacak kişi ekleme yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilecektir.

EĞER SAĞLIK PERSONELİ İSENİZ;

Eğer Sağlık Personeli Girişi seçildiyse Cep Telefon Numarası girilerek SMS Şifre Al butonuna tıklanır.

Sağlık Personelleri, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilir.

Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.

Telefona gelen şifre belirlenen süre zarfında giriş ekranındaki ilgili alana yazılır ve Giriş butonuna tıklanır.

Eğer belirlenen süre zarfında giriş yapılamadıysa Tekrar SMS Şifre Al butonuna tıklanarak telefona tekrar şifre gelmesi sağlanır.

Sağlık Personeli girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada

Aşı Uygula

Randevularım

menülerini görüntüler.

Sağlık Personeli kullanıcısı uygulama içinde yapacağı tüm işlemleri kendisine yetki veren hekim gözetiminde gerçekleştirir.

Aile Hekimi Girişi yapan kullanıcının eğer birden fazla işlem yapabileceği birimi varsa birim seçimi yaparak devam edilir. Tek birimi olan kullanıcılar seçim yapmadan direkt olarak sistem tarafından Ana Sayfaya yönlendirilir.

AŞILA UYGULAMASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN