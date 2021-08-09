Aşılılar aşısızları da koruyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'den, delta varyantı hızla yayılırken Covid-19 aşılarının aşılanmamış kişileri de korumaya yardımcı olduğu belirtildi. Ancak uzmanlar, deltanın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle sürü bağışıklığına ulaşmak için daha fazla insanın aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

AŞILILAR AŞISIZLARI DA KORUYOR

Alabama Üniversite Hastanesinden Dr. Ricardo Franco, Covid-19 izleme verilerine göre, vakaların yüksek aşılama oranlarına sahip yerlerde, aşısız yerlerde olduğundan daha yüksek olduğunu söyledi.

Dr. Franco, aşı oranlarının yüzde 30'un altında olduğu yerlerde 100 bin kişide 40 ila 50 Covid vakası olduğunu, buna karşılık yüzde 60'tan fazlasının aşılandığı ülkelerde 100 bin kişide yaklaşık 15 vaka olduğunu söyledi.

Dr. Franco, Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA)'nin düzenlediği basın toplantısında, "Aşılanmamış insanlar, düşük aşılı ülkelere kıyasla yüksek aşılı ülkelerde daha fazla sürü bağışıklığı korumasından yararlanıyor" dedi.

Ancak Franco, delta varyantının endişe verici bulaşıcılığının, ABD'nin sürü bağışıklığına ulaşmak için aşılanması gereken daha fazla insana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

DELTA VARYANTI ORİJİNAL VİRÜSTEN İKİ KAT DAHA BULAŞICI

Franco, orijinal Covid türünde enfekte kişinin iki ila üç kişiye bulaştırdığını, delta varyantında ise bu rakamın altıya çıktığını söyledi.

Franco, "Buradaki sorun, Delta varyantının orijinal virüsten iki kat daha fazla bulaşıcı olması. Bu durum, genel nüfus sürü bağışıklığı eşiğini çok daha yükseğe itiyor" diye konuştu.

"AŞILILARIN ENFEKTE OLMASI 8 KAT DAHA AZ"

Franco, aşılı kişilerin aşısızlara göre delta varyantı tarafından enfekte olma olasılığının 8 kat daha az olduğunu ve Covid'den hastaneye kaldırılma veya hastanede ölme olasılığının 25 kat daha az olduğunu söyledi.

Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Ezekiel Emanuel, sorunun ABD'de Covid aşılarının bulunamaması olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: "Aşı bulamamak çok zor. Aşı ücretsi, sıfır dolar. Bunun için ödeme yapmayacaksınız" dedi.

"HASTANEYE YATIŞLARIN YÜZDE 97'Sİ AŞISIZ KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Franco, Alabama tıp merkezindeki Covid nedeniyle hastaneye yatışların yüzde 97'sinin aşısız kişilerden oluştuğunu ve bunların yüzde 89'unun delta olduğunun gösterildiğini vurguladı.

"KÜÇÜK ÇOCUKLAR DELTA VARYANTINDAN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR"

Epidemiyolog Dr. Eric Feigl-Ding, "6 binden fazla Louisianalı çocuk şimdi Covid-19 hastası. Sadece dört günde 3 binden fazla vaka artışı var. Hastanede yatan çocukların ortalama yaşı endişe verici bir şekilde Haziran'da 16 iken Temmuz'da 12'ye düştü. Küçük çocuklar delta varyantından her zamankinden daha fazla etkileniyor" dedi.

Feigl-Ding, "Ochsner Tıp Merkezi bu hafta çocuk COVID-19 hastalarında yeni yaş ortalamasının artık 5 olduğunu bildirdi. Haziran ayında, Covid-19 ile hastaneye kabul edilen bir çocuğun yaş ortalaması 16 idi. Temmuz ayında ortalama yaş 12'ye düştü. Bugün ise 5 yaş" diye konuştu.

ABD'DE ÇOCUK HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 5'E İNDİ

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de çocuk hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Başer, "ABD'de çocuk hasta sayıları hızla artarken ortalama yaş aşılamanın en düşük olduğu eyaletlerden Lousiana’da 5’e kadar indi. Aşısızların pandemisi, masumların pandemisine doğru evriliyor" dedi.