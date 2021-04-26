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Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Asım Ekren kimdir? İşte Asım Ekren biyografisi...

ASIM EKREN KİMDİR?

1951 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1960'lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası'nın şefi olan Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert Ekren (d.1978) adında iki çocuğu oldu. İkinci evliliğini Mari Güngörmez'le yaptı.

İkinci evliliğini bitirdikten sonra 1980 yılında oyuncu Selma Güneri ile nişanlandı, ayrıldı ve şarkıcı Zerrin Özer'le nişanlandı.

Asım Ekren, 1980’li yıllarda o tarihteki Başbakan Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal'la aşk yaşamaya başlayınca bir anda ünlü oldu. Çaldığı müzik aletinden dolayı adı “Davulcu” ya çıktı. Evliliklerine, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Turgut Özal dahil kimse sıcak bakmadı. 22 Temmuz 1985 tarihinde Zeynep Özal'la evlendi. Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu oldu. 17 Ocak 1990 tarihinde boşandı.

Evlilikleri :

1.eşi : Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la evlendi. Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var.

2.eşi : İkinci evliliğini Mari Güngörmez'le yaptı.

3.eşi : 22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal'la evlendi. Yağız (d.1987) ve Halil Uğur (d.1989) adında iki oğlu var. 17 Ocak 1990 tarihinde boşandı.

4.eşi : 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlendi. 1992 yılında boşandı. Aynı yıl 1992 yılında tekrar evlendiler, ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.

5.eşi : 1997 yılında Semra Ekren ile evlendi. Nikah şahitliğini de Muazzez Abacı yaptı.

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti. Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

DAVULU DELEN JAGUAR

1987 seçimleri öncesinde Jaguar otomobillerin Türkiye temsilcisinin, Asım Ekren’e lüks bir araç hediye etmesiyle başlayan olaydır. Büyük Anadolu Partisi, 31 Temmuz 1986'da, YSK'nın kararı üzerine partinin amblemini bu olaya gönderme yaparak "Davulu delen Jaguar" olarak değiştirdi. Amblemindeki davul, ANAP lideri Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'ın eşi Asım Erken'in baterist olmasından kaynaklanıyordu. Asım Ekren bu olaya karşı evli kaldığımız süre içinde de, ayrıldıktan sonra da beni en çok yıpratan olay Jaguar meselesiydi. Ama inanın hiçbir suçum yoktu. Zeki Bey, Jaguar hediye etmek istedi. Bense Toyota otomobilimizi peşinata sayması durumunda kabul edeceğimi söyledim. Adam 'Galeride yer yok' diye arabayı getirdi. Yanındaki bey de fotoğrafımızı çekti. İki ay manşette kaldık. Turgut Bey'in 'Ne oluyor?' diye açtığı ve hiçbir şey açıklamama fırsat vermeden telefonu yüzüme kapattığını asla unutamam.