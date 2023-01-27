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Aşırı sağcı Paludan bu kez Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bir kez daha Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konuya yönelik Twitter hesabından yaptığı açılkamada "Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılması 'birkaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir." diye konuştu.

Aşırı sağcı Paludan bu kez Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı
HABERTURK.COM

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Cuma günü bu kez Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakacağını açıkladı.

Paludan, Perşembe günü Instagram'da yayınladığı mesajda, Kuran'ı Kerim'i Kopenhag, Dortheavej'deki bir caminin önünde yakacağını açıkladı. Videoda kendisini 'Hristiyan bir ülkede yaşayan bir Hristiyan' olarak tanımlayan Paludan, yakmak için bir kibrit ve bir kitap getireceğini söyledi.

Paludan, Danimarka'daki provokatif eyleminin yerel saatle 12.30'da gerçekleştireceğini söyledi.

KALIN: BU FANATİZMİN KORUNMASI VE ÖDÜLLENDİRİLMESİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya yönelik Twitter hesabından yaptığı açılkamada "Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılması 'birkaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir." diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KURAN YAKMIŞTI

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yakmıştı.

Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görülmüştü.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denilmişti.

Açıklamada ayrıca "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eyleme sert tepki göstererek "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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