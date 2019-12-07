Eski İçişleri Bakanı Salvini'den Nutella'ya boykot

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.
Ravenna kentinde düzenlenen parti mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve artık Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.
Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim" ifadesini kullandı.
Sosyal medyayı yoğun olarak kullanan siyasetçiler arasında yer alan eski İtalyan İçişleri Bakanı Salvini, sık sık Nutella sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği fotoğraflarını kişisel hesaplarından paylaşıyordu.
Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.
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