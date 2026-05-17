Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Aşırı sağcı Yahudiler Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı | Dış Haberler

        Aşırı sağcı Yahudiler Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı

        Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki El-Vad Caddesi'nde Filistinlilere ait dükkanlara saldırdı, bazı eşyalara zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 00:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşırı sağcı Yahudiler Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı

        Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Vad Caddesi’nden geçişleri sırasında Filistinlilere ait iş yerlerine saldırdığı ve eşyalara zarar verdiği belirtildi.

        Açıklamada, saldırının İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirildiği vurgulandı.

        Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail polisi koruması altında dükkanlara saldırdığı ve kışkırtıcı sloganlar attığı görüldü.

        Fanatik Yahudilerin, Arap karşıtı sloganlar attığı ve kışkırtıcı marşlar söylediği aktarıldı.

        Doğu Kudüs’te, 14 Mayıs’ta İsrail’in Doğu Kudüs'ü işgali dolayısıyla düzenlenen provokatif “Bayrak Yürüyüşü” sonrasında gerilim artmıştı.

        REKLAM

        Aynı gün İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş ve Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açmıştı. İsrail polisi de Eski Şehir bölgesini tamamen kapatmıştı.

        Yürüyüş sırasında aşırı sağcı İsraillilerin Filistinli sakinlere, esnafa ve gazetecilere yönelik saldırılar düzenlediği, ayrıca “Araplara ölüm” çağrısı içeren ırkçı sloganlar attığı belirtilmişti.

        Söz konusu gelişmeler, Filistin ve Arap çevrelerinde geniş çaplı kınamalara yol açarken, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne ilişkin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılara neden olmuştu.

        Filistinliler, Doğu Kudüs’ün gelecekte kurulacak bağımsız ve egemen Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini talep ederken, İsrail ise Kudüs’ün tamamını “ebedi başkent” olarak gördüğünü ifade ediyor.

        İsrail’in bu yaklaşımı uluslararası toplum tarafından kabul edilmiyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu