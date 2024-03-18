Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Cinsel Sağlık Aşırı sıcak hava erkeklerin doğurganlığını etkiliyor

        Aşırı sıcak hava erkeklerin doğurganlığını etkiliyor

        The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, bilimsel araştırmalar sıcak havaya maruz kalan erkeklerde üreme hücrelerinin daha az hareketli olduğunu gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava erkekleri olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Singapur'da yürütülen araştırma, aşırı sıcak havaların erkeklerin doğurganlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

        The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan çalışmada, 818 erkekten alınan sperm örnekleri üzerinden sıcak havanın doğurganlığa etkileri incelendi.

        Bilim insanları, sperm örneklerini almadan önceki 90 günde aşırı sıcağa maruz kalan katılımcılarda, düşük sperm sayısı görülme ihtimalinin yüzde 46, sperm yoğunluğunun azalması ihtimalinin yüzde 40 olduğunu tespit etti.

        Fotoğraf: DHA

        ÜREME HÜCRELERİ DAHA AZ HAREKETLİ

        Çalışmada, sıcak havaya maruz kalan erkeklerde üreme hücrelerinin de daha az hareketli olduğu belirlendi.

        Singapur Ulusal Üniversitesinde araştırma görevlisi olan ve çalışmada yer alan Dr. Samuel Gunther, yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak bulgular, yaşlandıkça sperm kalitesinin düştüğünü gösteriyor ancak bu çalışmada bulduğumuz şey, sıcaktan en çok etkilenenlerin 25 ila 35 yaşlarında üreme dönemindeki erkekler olduğuydu." ifadesini kullandı.

        ​​​​​​​Gunther, aşırı sıcaklar ve doğurganlık arasındaki bağlantıların Singapur gibi tropikal ülkelerde yeterince incelenmediğine işaret ederek, iklim değişikliğiyle birlikte gelecekte havanın daha da sıcak olacağını hatırlattı.

        Singapur Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Bölümü'nden Doçent Chan Shiao-Yng, "Sperm yaşam döngüsünün belirli dönemlerinde, ısının daha olumsuz bir etkisi olduğunu gördük." dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketilirse ne olur?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"