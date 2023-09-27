Asırlık eserlerin bulunduğu kütüphane, yüksek güvenlikle korunuyor

13 Şurada Paylaş!







BİLİM İNSANLARINA IŞIK OLUYOR Kütüphanenin içerik bakımından zengin olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: "Kütüphane, araştırmacıların tarihle ve diğer bilim dallarıyla ilgili araştırmaları açısından önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kütüphane özellikle edebiyat ve tarih alanında başvuru merkezlerinden birisidir. Çok nadir görülen sancak boyutundaki mushaflar (bir araya getirilip bağlanmış yazılı sayfalar) ile kentin önemli eserlerinden olan Yazıcızade İbrahim Paşa'nın vakfiyesi kütüphanenin içerisinde mevcut.

14 Şurada Paylaş!







Çok sayıda öğrencimiz, dışarıdan gelen araştırmacılar burada faydalanabiliyorlar. İçeriğin genişliği çok sayıda bilim insanın gelip burada çalışmasına olanak sağlamakta ve birçok bilimsel araştırmanın gelecek nesle bırakılacak literatürün altyapısını oluşturmaktadır. Eserlerden faydalanarak tez yazan öğrencilerimiz oldu. Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesi, tarihe bir ışık tutmak ve geleceğe bir ufuk oluşturmak için tüm araştırmacıları bekliyor."