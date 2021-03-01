Asırlık türbe boş çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAsırlık türbe boş çıktı! - Haberler
ABONE OL

Çorum'da ilginç olay! Asırlık türbe boş çıktı

Çorum'da ilginç bir olay yaşandı. Kentte, vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık 'Safar Dede' türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda ise türbedeki mezarın içinin boş olduğu ortaya çıktı. Kentte geçen yıl asırlık ‘Garip Dede’ türbesindeki mezarın içinin de boş çıkmasıyla; kazı yapılan aynı alan, ekiplerce dolduruldu

Asırlık türbe boş çıktı! - Haberler
Asırlık türbe boş çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Kentte bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, geçen yıl Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle; Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı.

DİĞER MEZAR DA BOŞMUŞ

DHA'nın haberine göre, belediye ekipleri sürdürülmek istenen yol yapım çalışmaları kapsamında; kaldırılıp, içi boş çıkan ‘Garip Dede’ türbesinin yakındaki ‘Safar Dede’ türbesi için de inceleme başlattı. Belediye ekiplerince ‘Safar Dede’ türbesinde yapılan kazıda da kaldırılan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı. Yapılan kazı çalışmasında, mum yakılıp duaların yapıldığı türbede de herhangi bir kemik kalıntısına rastlanılmaması, şaşkınlık yarattı. Aralarında 50 metre mesafedeki türbelerin boş çıkmasıyla, kazı yapılan alan dolduruldu.

‘HİÇBİR İZE ULAŞILAMADI’

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, mezar içi boş çıkan türbelerde hiçbir bulguya ulaşılamadığını söyleyerek, “İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı. Belediye ekipleri, imam ve diğer yetkililerle birlikte kazı çalışmalarını takip ettik. Ekipler 3 metre aşağıya inerek kemik kalıntıları aradı ve hiçbir ize rastlanmadı” dedi.

‘İSİMLERİ YAŞATACAĞIZ’

Türbelerdeki isimleri yaşatacaklarını kaydeden Kaşar, “Tabi ‘kemik bulunamadı’ diye adını yaşatmayacak değiliz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Tuluk hocamızla beraber hemen yanındaki alana bir şehir çeşmesi ve dedelerimizin isimlerini yazarak adlarını yaşatacağız. Hatta bu sokağın adı da Garip Dede Sokağı olacak” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 2 Mart'ta kısıtlamalar (yasaklar) kaldırılacak mı? Gözler Kabine'de
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
Halı Sahalar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 2 Mart'ta Halı Sahalar açılacak mı?
GÜNDEMHalı Sahalar ne zaman açılacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? - 2021 ALES sonucu açıklanma tarihi...
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında
GÜNDEMMaden ocağı göçtü! Bir işçi toprak altında
Kahveler (kıraathaneler) ne zaman açılacak? - 2 Mart Salı Kahvehaneler açılacak mı?
GÜNDEMKahveler (kıraathaneler) ne zaman açılacak?
Lokantalar ve Restoranlar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? - 2 Mart'ta Restoran ve lokantalar açılacak mı
GÜNDEMRestoranlar ne zaman açılacak?
Kafeler açılacak mı? - Kafeler ne zaman açılıyor, 2 Mart'ta kafeler açılıyor mu?
GÜNDEMKafeler açılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? - Bakanlar Kurulu kararları açıklanıyor...
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Selman’la ilgili rapor yayınladı, Türkiye ne yapacak?
GÜNDEMKaşıkçı raporu sonrası ne olacak?
Son dakika haberi Kaçarken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı!
GÜNDEMKaçarken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı!