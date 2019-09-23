Asistler Kruse, goller Muriç’ten

Fenerbahçe'de 10 yeni transfer arasında Max Kruse ve Vedat Muriç öne çıktı.

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada Max Kruse 5 asistle göz doldurdu.

Alman futbolcu Medipol Başakşehir maçı dışındaki diğer dört karşılaşmada gol pası verdi.

Max Kruse böylece asist açısından kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Deneyimli oyuncu geçen sezon Werder Bremen’de 10 gol pasıyla kariyerindeki en yüksek asist sayısına ulaşmasına rağmen ilk 5 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Fenerbahçe’de Max Kruse’nin ardından taraftarın yüzünü güldüren ikinci isim Vedat Muriç oldu.

Sarı lacivertli yönetimin Kosovalı oyuncunun transferinde ısrarcı olmasının sebebi zamanla anlaşıldı.

Çünkü Vedat Muriç 5 maçta 3 golle takımının en skorer ismi oldu.

Vedat Muriç’in Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı Başakşehir ve Ankaragücü maçlarındaki birer golü altın değerindeydi.

Belki de 25 yaşındaki oyuncunun o golleri olmasa Fenerbahçe bu iki maçtan da beraberlikle ayrılacaktı.

Vedat Muriç 3 golün yanı sıra Ankaragücü maçındaki asistle de takımına katkı sağladı.

Kosovalı oyuncu böylece tıpkı Max Kruse gibi kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. (TRT Spor)