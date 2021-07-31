Manavgat'ta yangın nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Aşıya güven artıyor! 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye´de Covid-19 aşı algısı araştırması yapıldı. Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik statü grupları dikkate alınarak yapılan araştırmaya toplam bin 500 kişi katıldı.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 51.2´si testi geçen tüm aşıları güvenli buluyor. Araştırma şirketinin Ekim ve Kasım 2020´de gerçekleştirdiği iki farklı araştırmayla kıyas sorularının da yer aldığı son araştırmaya göre, Ekim 2020´den bu yana Covid-19 aşılarına güven yüzde 13.9 arttı. Güven oranı Ekim 2020´de 37,3 iken Kasım 2020´de 41,7´ydi. Türkiye´nin aşı tedariğini yönetmesine ilişkin yöneltilen soruya göre katılımcıların yüzde 52.4´ü başarılı dedi.

YÜZDE 51.2 TESTİ GEÇEN TÜM AŞILARA GÜVENİYOR

Araştırmada katılımcılara yöneltilen `Hangisi Covid-19 aşısına bakışınızı ifade eder´ sorusuna, `Testleri geçmiş tüm aşılara güvenli bulurum´ cevabı verenlerin oranı yüzde 51.2 oldu. İlgili soruya Ekim 2020´de yüzde 37.3, Kasım 2020´de ise yüzde 41.7 oranıyla bu cevap verilmişti.

TEMİN BAŞARISI YÜKSELİŞTE

"Türkiye´nin aşı temin sürecini başarılı buluyor musunuz" sorusuna vatandaşların yüzde 52.4´ü evet dedi. Bu soruya Nisan 2021 tarihinde yapılan farklı bir araştırmada katılımcıların yüzde 44.1´i evet cevabı vermişti. Bu soruya kadın katılımcıların yüzde 56.9´unun evet cevabı vermesi dikkat çekti.

SÜRECE İNANÇ ARTIYOR

Araştırmada yer alan, "Türkiye´nin aşılama sürecini doğru yürüttüğüne inanıyor musunuz" sorusuna Nisan 2021´de vatandaşların yüzde 42.6´sı evet cevabı vermişti. Son araştırmaya göre bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 51.6 `ya yükseldi. Bu soruya evet diyenlerin yüzde 55.3´ü kadınlardan oluştu.

BIONTECH´E GÜVENİYORUZ

Araştırmada, "Türkiye´de uygulanan hangi aşıya daha çok güveniyorsunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 52,7´si BioNTech dedi. İlgili soruya Sinovac diyenler yüzde 8,7, hiçbirine güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 37,8 oldu. Diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 1.1.

DAHA ÇOK KADINLAR AŞI OLUYOR

"Covid-19 aşısı oldunuz mu" şeklinde yöneltilen soruya, vatandaşların yüzde 62.6´sı evet dedi. Bu soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 37.4 oldu. İlgili soruya evet cevabı verenlerin yüzde 76.2´si kadınlardan oluşurken, kendini 55 yaş ve üzeri olarak tanımlayanların yüzde 87.1´i `evet´ cevabı verdi.

Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ise Türkiye´de 18 yaş ve üstü nüfusta aşı olanların toplam oranı temmuz ayı itibariyle yüzde 61´e ulaştı.

GÜVENMEYEN AŞI OLMUYOR

Covid-19 aşısı oldunuz mu sorusuna hayır cevabı veren kişilere, "Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz" soru yöneltildi. Vatandaşların yüzde 82´si bu soruya hayır derken, yüzde 18´i ise evet dedi. Aynı vatandaşlara, "Niçin aşı olmayı düşünmüyorsunuz" şeklinde yöneltilen bir başka bağlantılı soruya ise katılımcıların yüzde 63.4´ü `güvenilir bulmuyorum´ cevabı verdi. Bu soruya vatandaşların yüzde 8.2´si ise `virüse inanmıyorum´ dedi.

"AŞI SALGINI BİTİRİR" ALGISI YÜKSELİŞTE

Araştırmada salgının geleceğine ilişkin yer alan "Covid -19 aşılarının salgın sürecini bitireceğine inanıyor musunuz" sorusuna çarpıcı cevaplar verildi. Bu soruya erkek katılımcıların yüzde 52.6´sı evet cevabı verdi. Aynı soruya Kasım 2020´de yapılan araştırmada yüzde 41.6 ile `evet´ yanıtı verilirken, Temmuz 2021´deki araştırmada bu oran yüzde 50.6´ya yükseldi.

Koronavirüs aşısı olanların yüzde 69,2´si aşıların salgın sürecini bitireceğine inanırken, aşı olmayanların yüzde 86,1´i aşıların salgın sürecini bitireceğine inanmıyor.