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Aşk acısını dindirmenin 10 yolu

03.10.2018 - 17:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Aradığınız kişinin o olduğunu sanmıştınız ama siz istemediğiniz halde ayrılmak zorunda kaldınız.Üzülmeyin, yalnız değilsiniz. İşte aşk acısını dindirmenin yolları...

  • 1 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    GEREKSİZ BÜTÜN İLETİŞİMİ KESİN

     

    Gerekmedikçe ayrıldığınız kişiyle konuşmayın. Ortak arkadaş ve dostlarınızla sohbetlerinizde bile o kişiden bahsetmeyin

  • 2 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    SİZE ALDIĞI EŞYALARDAN DERHAL KURTULUN

    Mektupları, notları, hediyeleri atın ya da birine verin. 

  • 3 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    ARKADAŞLARINIZLA DAHA SIK VAKİT GEÇİRİN

    Zor zamanlarda arkadaş desteği önemlidir. Ama arkadaşlarınızı ağlama duvarına çevirmeyin.

  • 4 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    HEMEN BAŞKA BİR İLİŞKİYE ATLAMAYIN

    Kalbinizde ayrılık acısı varken doğru ilişkiyi yaşayamazsınız.

  • 5 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    EĞLENCELİ VE YARATICI İŞLER YAPIN

    Dans kursuna gidin, yogaya başlayın.

  • 6 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    AYRILDIĞINIZ KİŞİNİN HOŞLANMADIĞINIZ YANLARINI DÜŞÜNMEYE ÇALIŞIN

    Ayrılık acısı yaşarken insanlar hep 'yaşanan mutlu günleri' düşünür ama bu düşüncenin size bir yararı olmaz.

  • 7 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    AYRILDIĞINIZ KİŞİ HAKKINDA DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİR KAĞIDA YAZIN

    Bu kağıdı asla o kişiye göndermeye kalkmayın. Bu sizi zayıf ve takıntılı gösterir. Bu kağıdı bir süre sakladıktan sonra yok edin. Ayrıldığınız kişiye artık duygularınızı açıklamanın anlamı yoktur

  • 8 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    YALNIZ KALMAKTAN KORKMAYIN

    Yaşadığınız acıları yaşayan milyonlarca insan var yeryüzünde, unutmayın.

  • 9 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    ARKADAŞ OLMAYIN

    Duygusal meselenizi aklınızda ve kalbinizde tam olarak bitirmeden aynldığınız kişiyle arkadaş olmayı düşünmeyin.

  • 10 Aşk acısını dindirmenin 10 yolu
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    AYRILIK ACISI ÇEKERKEN ALKOLE VE YEMEĞE SALDIRMAYIN

     

    Yaşadığınız acılı sürecin en iyi ilacı zamandır. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Kendinizi suçlamayın! 

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