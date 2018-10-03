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AYRILDIĞINIZ KİŞİ HAKKINDA DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİR KAĞIDA YAZIN

Bu kağıdı asla o kişiye göndermeye kalkmayın. Bu sizi zayıf ve takıntılı gösterir. Bu kağıdı bir süre sakladıktan sonra yok edin. Ayrıldığınız kişiye artık duygularınızı açıklamanın anlamı yoktur