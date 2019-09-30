Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada’yı almaya gelen Yusuf’un, birbirlerini bulmalarını sağlayan köpeği de yanına aldığı sahnede iki aşığın özlemlerini dile getirdiği romantik anlar beğeni topluyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ada’yla boğuşan Mustafa vurulurken Ada ona yardım etmeye çalıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İsmail ise Mustafa’yı ölüme terk etmek istedi. O sırada gelen Yusuf’un başının belaya girmemesi için Ada, onu ortamdan uzaklaştırdı. Yusuf ise her şeyden habersiz durumu ağır olan Nalân’ın yanına koştu. Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf korkuyla ona bağlılık yemini ederken Ada, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başardı. Diğer yandan Rüzgâr’ın evinde bir yardımcı krizi yaşandı. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada ise evde çalışma teklifini kabul etti. Rüzgar ne kadar anlayışlıysa annesi de bir o kadar zordu. Nalân’ın yanında olacağına söz veren Yusuf, sözünü çiğneyemezken Nalân, bu durumu kullanarak Yusuf’un yanında kalmak istedi. Derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz Ada, onu görmek için gitti. O sırada gelen Nalan ve Yusuf’u el ele gören Ada, gözyaşlarına hakim olamadı.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 6 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de!