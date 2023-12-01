'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?', ilk kez seyirciyle buluştu BKM organizasyonuyla bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box'da festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden 'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?'de Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu'yu ilk kez seyircilerle buluşturdu

Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:21 facebook

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