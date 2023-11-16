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        Haberler Magazin Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü oldu! Boran Kuzum Bihter galasında dikkatleri üzerine çekti!

        Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü oldu! Boran Kuzum galada dikkatleri üzerine çekti!

        16 Kasım günü Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşan Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmde "Behlül" karakterini canlandıran Boran Kuzum, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:43
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        Başrollerinde Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah, Osman Sonant, Ebru Özkan, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmde Behlül karakterini canlandıran Boran Kuzum'un kombini ise dikkat çekti.

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        Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'u Bihter ve Behlül olarak izlediğimiz "Bihter" filmi bugün (16 Kasım) Prime Video'da yayınlandı.

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        Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de Boğaz'ın kıyısında yer alan Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen filmin galasında Boran Kuzum’un kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.

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        Dün akşam hem Bihter filminin galası hem de New York'ta Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yeni projesi İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları eski Bihter ve Behlül ile yeni Bihter ve Behlül'ün aynı gün galada olmasına "Bin yılda bir gerçekleşen gala tutulması" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Boran Kuzum'un gala kombini...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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