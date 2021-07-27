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Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm

Aşk Mantık İntikam dizisinin 6. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları yayınlanıyor. Diziseverler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm...

Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm

Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Çınar, Ozan’la aralarında ne olduğu konusunda Esra’nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası’nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla’nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm...

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. SON BÖLÜM

Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan’a söylerler. Ozan’ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt’ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar’ın Esra’ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar’ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?

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