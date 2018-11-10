Aşk ve Mavi ekranlara gelen son bölümünde heyecanlı sahnelere tanıklık edildi. Cemal son bölümde zor anlar yaşadı. Cemal ve İsmet annelerinin ölümünden sorumlu tuttukları Elmas'ı öldürmeyi planlar. Dizinin seyircileri Aşk ve Mavi'nin yayınlanacak final bölümü fragmanına kilitlendi. İşte, Aşk ve Mavi 78. bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 78. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Seni öldüreceğim Cemal! Ali'min katili sensin!"

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

AŞK VE MAVİ 77. BÖLÜM ÖZETİ

Elmas’ın kaderi Cemal’in elinde!

Cemal ve İsmet, annelerini öldüren Elmas'a öfke doludurlar. Onu adalete teslim etmek istemezler. Eve dönen Elmas'ı yakalayıp ormanlık bir alana götürürler. Cemal, Elmas'ın cezasını kendi elleriyle vermek istemektedir. Mavi, yanında çalışan kızlardan birinin eşinden şiddet gördüğünü öğrenince kızı bu beladan kurtarmak ister ancak kızın kocası Mavi'nin başına bela olur. Yaman, Mavi'ye yardım etmeye karar verir. Yüksel, bu duruma çok bozulur. Cemal'i takip eden Galip önemli bir bilginin sahibidir. Ona yolladığı bir zarf Cemal'in dünyasını başına yıkar. Cemal için kabus dolu günler başlar.

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